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Дёмушкин Михаил Кузьмич

Место рождения

Тульская губерния, Белёвский уезд, Сныховская волость, деревня Зеново

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Дёмушкин Кузьма Иоаннов

Мать: не указана

Тульская губерния, Белёвский уезд, Сныховская волость, деревня Зеново
Рождение ребёнка
31.08.1893

Сын: Дёмушкин Фрол Михайлович

Мать ребёнка: Дёмушкина Авдотья Павловна

Тульская губерния, Сныховская волость, Белёвский уезд, деревня Зеново
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дёмушкин Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Дёмушкина Авдотья Павловна

Тульская губерния, Белёвский уезд, Сныховская волость, деревня Зеново
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дёмушкин Андриан Михайлович

Мать ребёнка: Дёмушкина Авдотья Павловна

Тульская губерния, Белёвский уезд, Сныховская волость, деревня Зеново
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дёмушкина Авдотья Павловна

Смерть
Неизвестно
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