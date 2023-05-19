Дёмушкин Михаил Кузьмич
Место рожденияТульская губерния, Белёвский уезд, Сныховская волость, деревня Зеново
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Дёмушкин Кузьма Иоаннов
Тульская губерния, Белёвский уезд, Сныховская волость, деревня Зеново
Рождение ребёнка
31.08.1893
Мать ребёнка: Дёмушкина Авдотья Павловна
Тульская губерния, Сныховская волость, Белёвский уезд, деревня Зеново
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дёмушкин Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Дёмушкина Авдотья Павловна
Тульская губерния, Белёвский уезд, Сныховская волость, деревня Зеново
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дёмушкин Андриан Михайлович
Мать ребёнка: Дёмушкина Авдотья Павловна
Тульская губерния, Белёвский уезд, Сныховская волость, деревня Зеново
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно