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Дёмушкин Фёдор Дмитриевич

Место рождения

Богатырь, Успенский район, Павлодарская область

Дата рождения

1924

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Дёмушкин Дмитрий Михайлович

Мать: Дёмушкина Марфа Яковлевна

Богатырь, Успенский район, Павлодарская область
Военная служба
18.09.1942
79 отдельная Гвардейская рота связи, 53 Гвардейской стрелковой Таргусской Краснознаменной дивизии, 3 Прибалтийского фронта
Гвардии ефрейтор/телефонист
Военная награда
26.10.1944
Медаль За отвагу. Приказ номер 034 от 26.10.1944
Военная служба
1944
с февраля месяца Ленинградский фронт
Военная награда
22.11.1945
Медаль за победу над Германии в ВОВ. Приказ номер 22 от 22.11.1945 г.
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Приказ номер 86
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дёмушкина Нина

Смерть
1990
СССР, Новосибирская область, Баганский район, Село Андреевка
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