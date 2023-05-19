Дёмушкин Фёдор Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смерти1990
ПолМужской
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Военная служба
18.09.1942
79 отдельная Гвардейская рота связи, 53 Гвардейской стрелковой Таргусской Краснознаменной дивизии, 3 Прибалтийского фронта
Гвардии ефрейтор/телефонист
Военная награда
26.10.1944
Медаль За отвагу. Приказ номер 034 от 26.10.1944
Военная служба
1944
с февраля месяца Ленинградский фронт
Военная награда
22.11.1945
Медаль за победу над Германии в ВОВ. Приказ номер 22 от 22.11.1945 г.
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Приказ номер 86
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дёмушкина Нина
Смерть
1990
СССР, Новосибирская область, Баганский район, Село Андреевка