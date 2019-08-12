Кропина (Кропина) Аида Дмитриевна
Место рожденияИнзер
Дата рождения03.11.1933
Дата смерти12.08.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1933
Бракосочетание
21.01.1959
Рождение ребёнка
19.04.1960
Дочь: (Дуброва) Марина
Отец ребёнка: Дубров Виктор Ефимович
Рождение ребёнка
16.05.1961
Сын: Дубров Святослав
Отец ребёнка: Дубров Виктор Ефимович
Рождение ребёнка
05.12.1967
Дочь: Начарова (Дуброва) Вероника
Отец ребёнка: Дубров Виктор Ефимович
Смерть
12.08.2019
Похороны
Неизвестно