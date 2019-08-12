Кропина (Кропина) Аида Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кропина (Кропина) Аида Дмитриевна

Место рождения

Инзер

Дата рождения

03.11.1933

Дата смерти

12.08.2019

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1933

Отец: Кропин Дмитрий

Мать: Кропина (Горбатова) Евдокия Акимовна

Бракосочетание
21.01.1959

Муж: Дубров Виктор Ефимович

Рождение ребёнка
19.04.1960

Дочь: (Дуброва) Марина

Отец ребёнка: Дубров Виктор Ефимович

Рождение ребёнка
16.05.1961

Сын: Дубров Святослав

Отец ребёнка: Дубров Виктор Ефимович

Рождение ребёнка
05.12.1967

Дочь: Начарова (Дуброва) Вероника

Отец ребёнка: Дубров Виктор Ефимович

Смерть
12.08.2019
Похороны
Неизвестно

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