Кропин Дмитрий
Место рожденияИнзер
Дата рождения23.05.1903
Дата смерти05.01.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1903
Рождение ребёнка
11.02.1925
Мать ребёнка: Кропина (Горбатова) Евдокия Акимовна
Рождение ребёнка
14.03.1927
Сын: Кропин Анатолий Дмитриевич
Мать ребёнка: Кропина (Горбатова) Евдокия Акимовна
Рождение ребёнка
03.11.1933
Дочь: Кропина (Кропина) Аида Дмитриевна
Мать ребёнка: Кропина (Горбатова) Евдокия Акимовна
Бракосочетание
Около 22.08.1960
Смерть
05.01.1984
Похороны
Неизвестно