Кропин Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКропин Дмитрий

Кропин Дмитрий

Место рождения

Инзер

Дата рождения

23.05.1903

Дата смерти

05.01.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1903

Отец: Кропинов Гаврила

Мать: Лаптева (Лаптева) Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
11.02.1925

Сын: Кропин Юрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Кропина (Горбатова) Евдокия Акимовна

Рождение ребёнка
14.03.1927

Сын: Кропин Анатолий Дмитриевич

Мать ребёнка: Кропина (Горбатова) Евдокия Акимовна

Рождение ребёнка
03.11.1933

Дочь: Кропина (Кропина) Аида Дмитриевна

Мать ребёнка: Кропина (Горбатова) Евдокия Акимовна

Бракосочетание
Около 22.08.1960

Жена: Кропина (Горбатова) Евдокия Акимовна

Смерть
05.01.1984
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.