Кропина (Горбатова) Евдокия Акимовна
Место рожденияс. Верхний Авзян, Верхнеуральский уезд, Оренбургская губерния
Дата рождения04.08.1903
Дата смерти13.12.1980
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1903
Отец: Горбатов Аким Иванович
Рождение ребёнка
11.02.1925
Отец ребёнка: Кропин Дмитрий
Рождение ребёнка
14.03.1927
Сын: Кропин Анатолий Дмитриевич
Отец ребёнка: Кропин Дмитрий
Рождение ребёнка
03.11.1933
Дочь: Кропина (Кропина) Аида Дмитриевна
Отец ребёнка: Кропин Дмитрий
Бракосочетание
Около 22.08.1960
Муж: Кропин Дмитрий
Смерть
13.12.1980
Похороны
Неизвестно