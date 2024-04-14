Кропина (Горбатова) Евдокия Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кропина (Горбатова) Евдокия Акимовна

Место рождения

с. Верхний Авзян, Верхнеуральский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

04.08.1903

Дата смерти

13.12.1980

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1903

Отец: Горбатов Аким Иванович

Мать: Мария Ивановна/Максимовна

Рождение ребёнка
11.02.1925

Сын: Кропин Юрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Кропин Дмитрий

Рождение ребёнка
14.03.1927

Сын: Кропин Анатолий Дмитриевич

Отец ребёнка: Кропин Дмитрий

Рождение ребёнка
03.11.1933

Дочь: Кропина (Кропина) Аида Дмитриевна

Отец ребёнка: Кропин Дмитрий

Бракосочетание
Около 22.08.1960

Муж: Кропин Дмитрий

Смерть
13.12.1980
Похороны
Неизвестно

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