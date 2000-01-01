Блинов Яков Аверкиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 ст.
Отец: Блинов Аверкий Фадеевич
Мать: Блинова Мавра
Рождение ребёнка
1850 ст.
Мать ребёнка: Блинова Матрона Егоровна
Рождение ребёнка
1855 ст.
Мать ребёнка: Блинова Матрона Егоровна
Рождение ребёнка
1856 ст.
Дочь: Матрона Яковлевна
Мать ребёнка: Блинова Матрона Егоровна
Рождение ребёнка
1858 ст.
Дочь: Марья Яковлевна
Мать ребёнка: Блинова Матрона Егоровна
Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Матрона Егоровна
Смерть
Неизвестно