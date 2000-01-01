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Блинов Яков Аверкиевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 ст.

Отец: Блинов Аверкий Фадеевич

Мать: Блинова Мавра

Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Блинов Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Блинова Матрона Егоровна

Рождение ребёнка
1855 ст.

Сын: Блинов Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Блинова Матрона Егоровна

Рождение ребёнка
1856 ст.

Дочь: Матрона Яковлевна

Мать ребёнка: Блинова Матрона Егоровна

Рождение ребёнка
1858 ст.

Дочь: Марья Яковлевна

Мать ребёнка: Блинова Матрона Егоровна

Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Матрона Егоровна

Смерть
Неизвестно
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