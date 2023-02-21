Блинова Матрона Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1850 ст.
Отец ребёнка: Блинов Яков Аверкиевич
Рождение ребёнка
1855 ст.
Отец ребёнка: Блинов Яков Аверкиевич
Рождение ребёнка
1856 ст.
Дочь: Матрона Яковлевна
Отец ребёнка: Блинов Яков Аверкиевич
Рождение ребёнка
1858 ст.
Дочь: Марья Яковлевна
Отец ребёнка: Блинов Яков Аверкиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно