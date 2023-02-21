Блинова Матрона Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Матрона Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Блинов Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Блинов Яков Аверкиевич

Рождение ребёнка
1855 ст.

Сын: Блинов Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Блинов Яков Аверкиевич

Рождение ребёнка
1856 ст.

Дочь: Матрона Яковлевна

Отец ребёнка: Блинов Яков Аверкиевич

Рождение ребёнка
1858 ст.

Дочь: Марья Яковлевна

Отец ребёнка: Блинов Яков Аверкиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Яков Аверкиевич

Смерть
Неизвестно
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