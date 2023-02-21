Блинова Мавра
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818 ст.
Дочь: Аксиния Аверкиевна
Отец ребёнка: Блинов Аверкий Фадеевич
Рождение ребёнка
1823 ст.
Дочь: Ефимия Аверкиевна
Отец ребёнка: Блинов Аверкий Фадеевич
Рождение ребёнка
1830 ст.
Сын: Блинов Михайло Аверкиевич
Отец ребёнка: Блинов Аверкий Фадеевич
Рождение ребёнка
1832 ст.
Отец ребёнка: Блинов Аверкий Фадеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно