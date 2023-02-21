Блинова Мавра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова Мавра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818 ст.

Дочь: Аксиния Аверкиевна

Отец ребёнка: Блинов Аверкий Фадеевич

Рождение ребёнка
1823 ст.

Дочь: Ефимия Аверкиевна

Отец ребёнка: Блинов Аверкий Фадеевич

Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Блинов Михайло Аверкиевич

Отец ребёнка: Блинов Аверкий Фадеевич

Рождение ребёнка
1832 ст.

Сын: Блинов Яков Аверкиевич

Отец ребёнка: Блинов Аверкий Фадеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Аверкий Фадеевич

Смерть
Неизвестно
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