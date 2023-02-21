Блинов Аверкий Фадеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.
Отец: Блинов Фадей Иванович
Мать: Блинова Татияна
Рождение ребёнка
1818 ст.
Дочь: Аксиния Аверкиевна
Мать ребёнка: Блинова Мавра
Рождение ребёнка
1823 ст.
Дочь: Ефимия Аверкиевна
Мать ребёнка: Блинова Мавра
Рождение ребёнка
1830 ст.
Сын: Блинов Михайло Аверкиевич
Мать ребёнка: Блинова Мавра
Рождение ребёнка
1832 ст.
Мать ребёнка: Блинова Мавра
Рождение ребёнка
1841 ст.
Дочь: Анна Аверкиевна
Мать ребёнка: Блинова ?
Рождение ребёнка
1845 ст.
Сын: Блинов Гаврила Аверкиевич
Мать ребёнка: Блинова ?
Рождение ребёнка
1846 ст.
Мать ребёнка: Блинова ?
Рождение ребёнка
1850 ст.
Сын: Блинов Александр Аверкиевич
Мать ребёнка: Блинова ?
Рождение ребёнка
1851 ст.
Дочь: Фекла Аверкиевна
Мать ребёнка: Блинова ?
Рождение ребёнка
1852 ст.
Дочь: Ксенья Аверкиевна
Мать ребёнка: Блинова ?
Рождение ребёнка
1856 ст.
Мать ребёнка: Блинова ?
Рождение ребёнка
?.03.1858 ст.
Сын: Блинов Гаврила Аверкиевич
Мать ребёнка: Блинова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова Мавра
Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Блинова ?
Смерть
Неизвестно