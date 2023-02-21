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Блинов Аверкий Фадеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799 ст.

Отец: Блинов Фадей Иванович

Мать: Блинова Татияна

Рождение ребёнка
1818 ст.

Дочь: Аксиния Аверкиевна

Мать ребёнка: Блинова Мавра

Рождение ребёнка
1823 ст.

Дочь: Ефимия Аверкиевна

Мать ребёнка: Блинова Мавра

Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Блинов Михайло Аверкиевич

Мать ребёнка: Блинова Мавра

Рождение ребёнка
1832 ст.

Сын: Блинов Яков Аверкиевич

Мать ребёнка: Блинова Мавра

Рождение ребёнка
1841 ст.

Дочь: Анна Аверкиевна

Мать ребёнка: Блинова ?

Рождение ребёнка
1845 ст.

Сын: Блинов Гаврила Аверкиевич

Мать ребёнка: Блинова ?

Рождение ребёнка
1846 ст.

Сын: Блинов Иван Аверкиевич

Мать ребёнка: Блинова ?

Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Блинов Александр Аверкиевич

Мать ребёнка: Блинова ?

Рождение ребёнка
1851 ст.

Дочь: Фекла Аверкиевна

Мать ребёнка: Блинова ?

Рождение ребёнка
1852 ст.

Дочь: Ксенья Аверкиевна

Мать ребёнка: Блинова ?

Рождение ребёнка
1856 ст.

Сын: Блинов Иван Аверкиевич

Мать ребёнка: Блинова ?

Рождение ребёнка
?.03.1858 ст.

Сын: Блинов Гаврила Аверкиевич

Мать ребёнка: Блинова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Мавра

Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова ?

Смерть
Неизвестно
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