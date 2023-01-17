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Алёшин Александр Антипович

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Место рождения

Знаменское, Мценский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1921

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Алёшин Антип Лукьянович

Мать: Алёшина Хаврония Сапроновна

Знаменское, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
офицер ВВС
Смерть
2004
Москва, город федерального значения Москва
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