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Алёшин Антип Лукьянович

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Место рождения

Знаменское, Мценский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

?.01.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Алёшин Лукьян

Мать: не указана

Знаменское, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
09.11.1918

Сын: Алёшин Александр Антипович

Мать ребёнка: Алёшина Хаврония Сапроновна

Знаменское, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Мария Антиповна

Мать ребёнка: Алёшина Хаврония Сапроновна

Знаменское, Мценский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Алёшин Александр Антипович

Мать ребёнка: Алёшина Хаврония Сапроновна

Знаменское, Мценский муниципальный район, Орловская область
Работа или профессия
1941
Военное ополчение
Работа или профессия
1941
военное ополчение
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алёшина Хаврония Сапроновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алёшин Михаил Антипович

Мать ребёнка: Алёшина Хаврония Сапроновна

Знаменское, Мценский муниципальный район, Орловская область
Работа или профессия
Неизвестно
столяр
Смерть
?.01.1966
Москва, город федерального значения Москва
Москва, Россия, Перовское кладбище
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Перовское кладбище, Москва
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