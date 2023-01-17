Алёшин Антип Лукьянович
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти?.01.1966
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Алёшин Лукьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1918
Сын: Алёшин Александр Антипович
Мать ребёнка: Алёшина Хаврония Сапроновна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Мария Антиповна
Мать ребёнка: Алёшина Хаврония Сапроновна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Алёшин Александр Антипович
Мать ребёнка: Алёшина Хаврония Сапроновна
Работа или профессия
1941
Военное ополчение
Работа или профессия
1941
военное ополчение
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Алёшина Хаврония Сапроновна
Работа или профессия
Неизвестно
столяр
Смерть
?.01.1966
Москва, Россия, Перовское кладбище
Похороны
Неизвестно
Перовское кладбище, Москва