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Шорохов-Горшков Матвей Васильев

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.11.1835

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1835

Отец: Шорохов-Горшков Василий Филипов

Мать: Шорохова Екатерина

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
09.09.1856

Жена: Шорохова Евдокия

Рождение ребёнка
11.05.1858

Сын: Шорохов Иван Матвеев

Мать ребёнка: Шорохова Евдокия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.10.1860

Дочь: Прасковья Матвеева

Мать ребёнка: Шорохова Евдокия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.02.1863

Дочь: Бычкова Евдокия Матвеева

Мать ребёнка: Шорохова Евдокия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.06.1865

Дочь: Грызлова Акулина Матвеева

Мать ребёнка: Шорохова Евдокия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1867

Сын: Шорохов Андрей Матвеев

Мать ребёнка: Шорохова Евдокия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.11.1870

Сын: Шорохов Кузьма Матвеевич

Мать ребёнка: Шорохова Евдокия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.05.1873

Сын: Шорохов Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Шорохова Евдокия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.09.1875

Сын: Шорохов Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Шорохова Евдокия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.12.1877

Сын: Шорохов Николай Матвеевич

Мать ребёнка: Шорохова Евдокия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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