Шорохов-Горшков Матвей Васильев
Место рождения
Дата рождения14.11.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1835
Бракосочетание
09.09.1856
Жена: Шорохова Евдокия
Рождение ребёнка
11.05.1858
Сын: Шорохов Иван Матвеев
Мать ребёнка: Шорохова Евдокия
Рождение ребёнка
13.10.1860
Дочь: Прасковья Матвеева
Мать ребёнка: Шорохова Евдокия
Рождение ребёнка
22.02.1863
Дочь: Бычкова Евдокия Матвеева
Мать ребёнка: Шорохова Евдокия
Рождение ребёнка
10.06.1865
Дочь: Грызлова Акулина Матвеева
Мать ребёнка: Шорохова Евдокия
Рождение ребёнка
01.07.1867
Мать ребёнка: Шорохова Евдокия
Рождение ребёнка
01.11.1870
Мать ребёнка: Шорохова Евдокия
Рождение ребёнка
01.05.1873
Мать ребёнка: Шорохова Евдокия
Рождение ребёнка
11.09.1875
Мать ребёнка: Шорохова Евдокия
Рождение ребёнка
04.12.1877
Сын: Шорохов Николай Матвеевич
Мать ребёнка: Шорохова Евдокия