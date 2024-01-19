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Шорохов Иван Матвеев

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

11.05.1858

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1858

Отец: Шорохов-Горшков Матвей Васильев

Мать: Шорохова Евдокия

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.07.1879

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Шорохова Александра Михайлова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1881

Сын: Шорохов Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Шорохова Александра Михайлова

Рождение ребёнка
23.02.1884

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Шорохова Александра Михайлова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.03.1888

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Шорохова Александра Михайлова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.03.1890

Сын: Шорохов Никита Иванович

Мать ребёнка: Шорохова Александра Михайлова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.12.1892

Сын: Шорохов Иосиф Иванович

Мать ребёнка: Шорохова Александра Михайлова

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.05.1895

Сын: Шорохов Константин Иванович

Мать ребёнка: Шорохова Александра Михайлова

Самарское, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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