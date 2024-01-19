Шорохов Иван Матвеев
Место рождения
Дата рождения11.05.1858
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1858
Отец: Шорохов-Горшков Матвей Васильев
Мать: Шорохова Евдокия
Рождение ребёнка
21.07.1879
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Шорохова Александра Михайлова
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Шорохова Александра Михайлова
Рождение ребёнка
23.02.1884
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Шорохова Александра Михайлова
Рождение ребёнка
13.03.1888
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Шорохова Александра Михайлова
Рождение ребёнка
30.03.1890
Мать ребёнка: Шорохова Александра Михайлова
Рождение ребёнка
20.12.1892
Мать ребёнка: Шорохова Александра Михайлова
Рождение ребёнка
10.05.1895
Сын: Шорохов Константин Иванович
Мать ребёнка: Шорохова Александра Михайлова