Пенькова (?) Аксинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пенькова (?) Аксинья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

1864

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Евдокия Софронова

Отец ребёнка: Пеньков Софрон Герасимович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Ширшикова Агрипина Софронова

Отец ребёнка: Пеньков Софрон Герасимович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.12.1844

Сын: Пеньков Потап Софронович

Отец ребёнка: Пеньков Софрон Герасимович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.11.1847

Сын: Пеньков Павел Софронович

Отец ребёнка: Пеньков Софрон Герасимович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пеньков Софрон Герасимович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
2 жена
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1864
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