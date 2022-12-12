Пенькова (?) Аксинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Евдокия Софронова
Отец ребёнка: Пеньков Софрон Герасимович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Ширшикова Агрипина Софронова
Отец ребёнка: Пеньков Софрон Герасимович
Рождение ребёнка
01.12.1844
Отец ребёнка: Пеньков Софрон Герасимович
Рождение ребёнка
01.11.1847
Отец ребёнка: Пеньков Софрон Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
2 жена
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1864