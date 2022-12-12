Ширшикова (Пенькова) Агрипина Софронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ширшикова (Пенькова) Агрипина Софронова

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Место рождения

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1840

Дата смерти

1861

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Пеньков Софрон Герасимович

Мать: Пенькова Аксинья Ивановна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
05.11.1861

Муж: Ширшиков Егор Калининов

п. Ладыгинский
1861г. МК (свадьба) ГАКО ф.237 оп. 73 д. 151 | Жених Югринской волости починок Ладыгинского Государственный крестьянин Георгий Калинников Ширшиков, православный первый брак 22 года Невеста девица 20 ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
п. Ладыгинский
Смерть
1861
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