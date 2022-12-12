Ширшикова (Пенькова) Агрипина Софронова
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смерти1861
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Бракосочетание
05.11.1861
п. Ладыгинский
1861г. МК (свадьба) ГАКО ф.237 оп. 73 д. 151 | Жених Югринской волости починок Ладыгинского Государственный крестьянин Георгий Калинников Ширшиков, православный первый брак 22 года Невеста девица 20 ... Показать все
Место жительства
Неизвестно
п. Ладыгинский
Смерть
1861