Пеньков Павел Софронович
Место рождения
Дата рождения01.11.1847
Дата смертиПосле 1866
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1847
Рождение ребёнка
13.10.1885
Дочь: Параскева Павловна
Мать ребёнка: Пенькова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Пенькова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Павловна
Мать ребёнка: Пенькова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1894
Мать ребёнка: Пенькова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
16.11.1897
Дочь: Пенькова Анна Павловна
Мать ребёнка: Пенькова Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
13.09.1899
Мать ребёнка: Пенькова Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1866