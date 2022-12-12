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Пеньков Павел Софронович

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Место рождения

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

01.11.1847

Дата смерти

После 1866

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1847

Отец: Пеньков Софрон Герасимович

Мать: Пенькова Аксинья Ивановна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.10.1885

Дочь: Параскева Павловна

Мать ребёнка: Пенькова Пелагея Ивановна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1890

Сын: Пеньков Илья Павлович

Мать ребёнка: Пенькова Пелагея Ивановна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Павловна

Мать ребёнка: Пенькова Пелагея Ивановна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1894

Сын: Пеньков Андрей Павлович

Мать ребёнка: Пенькова Пелагея Ивановна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.11.1897

Дочь: Пенькова Анна Павловна

Мать ребёнка: Пенькова Пелагея Ивановна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.09.1899

Сын: Пеньков Иван Павлович

Мать ребёнка: Пенькова Пелагея Ивановна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пенькова Пелагея Ивановна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1866
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