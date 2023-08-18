Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗоя

Зоя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1912

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Зырянов Петр

Рождение ребёнка
29.07.1917

Дочь: Серебрякова Алефтина Петровна

Отец ребёнка: Зырянов Петр

Рождение ребёнка
16.12.1926

Дочь: Горюшина Зинаида Петровна

Отец ребёнка: Зырянов Петр

Рождение ребёнка
18.09.1931

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Зырянов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зырянов Сын Петрович

Отец ребёнка: Зырянов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юдина Мария

Отец ребёнка: Зырянов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Феоктист Петрович

Отец ребёнка: Зырянов Петр

Смерть
Неизвестно