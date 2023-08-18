Зоя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1912
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Зырянов Петр
Рождение ребёнка
29.07.1917
Дочь: Серебрякова Алефтина Петровна
Отец ребёнка: Зырянов Петр
Рождение ребёнка
16.12.1926
Дочь: Горюшина Зинаида Петровна
Отец ребёнка: Зырянов Петр
Рождение ребёнка
18.09.1931
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Зырянов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зырянов Сын Петрович
Отец ребёнка: Зырянов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юдина Мария
Отец ребёнка: Зырянов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Феоктист Петрович
Отец ребёнка: Зырянов Петр
Смерть
Неизвестно