Зырянов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зырянов Сын Петрович
Мать ребёнка: Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юдина (Зырянова) Мария
Мать ребёнка: Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Феоктист Петрович
Мать ребёнка: Зоя
Рождение ребёнка
29.07.1917
Дочь: Серебрякова (Зырянова) Алефтина Петровна
Мать ребёнка: Зоя
Рождение ребёнка
16.12.1926
Дочь: Горюшина (Зырянова) Зинаида Петровна
Мать ребёнка: Зоя
Рождение ребёнка
18.09.1931
Дочь: (Зырянова) Нина
Мать ребёнка: Зоя
Смерть
Неизвестно