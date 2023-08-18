Зырянов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зырянов Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зырянов Сын Петрович

Мать ребёнка: Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юдина (Зырянова) Мария

Мать ребёнка: Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Феоктист Петрович

Мать ребёнка: Зоя

Рождение ребёнка
04.09.1912

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Зоя

Рождение ребёнка
29.07.1917

Дочь: Серебрякова (Зырянова) Алефтина Петровна

Мать ребёнка: Зоя

Рождение ребёнка
16.12.1926

Дочь: Горюшина (Зырянова) Зинаида Петровна

Мать ребёнка: Зоя

Рождение ребёнка
18.09.1931

Дочь: (Зырянова) Нина

Мать ребёнка: Зоя

Смерть
Неизвестно

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