Зырянов Сын Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зырянов Петр
Мать: Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пантелеева (Зырянова) Ирина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зырянова Ольга
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зырянова Клара
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно