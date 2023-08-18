Зырянов Сын Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗырянов Сын Петрович

Зырянов Сын Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зырянов Петр

Мать: Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пантелеева (Зырянова) Ирина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зырянова Ольга

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зырянова Клара

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.