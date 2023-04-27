Шатов Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валентин
Мать ребёнка: Васильева Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Мать ребёнка: Васильева Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Мать ребёнка: Васильева Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алёна
Мать ребёнка: Васильева Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васильева Наталья
Смерть
Неизвестно