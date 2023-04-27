Шатов Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатов Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шатов Александр Васильевич

Мать: Шатова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валентин

Мать ребёнка: Васильева Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Мать ребёнка: Васильева Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Мать ребёнка: Васильева Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алёна

Мать ребёнка: Васильева Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Наталья

Смерть
Неизвестно
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