Шатова Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатова Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатов Николай Александрович

Отец ребёнка: Шатов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шатова Надежда Александровна

Отец ребёнка: Шатов Александр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шатова Галина Александровна

Отец ребёнка: Шатов Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатов Александр Васильевич

Смерть
Неизвестно

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