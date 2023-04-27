Васильева Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валентин
Отец ребёнка: Шатов Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий
Отец ребёнка: Шатов Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Отец ребёнка: Шатов Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алёна
Отец ребёнка: Шатов Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно