Васильева Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валентин

Отец ребёнка: Шатов Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий

Отец ребёнка: Шатов Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Отец ребёнка: Шатов Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алёна

Отец ребёнка: Шатов Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатов Николай Александрович

Смерть
Неизвестно
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