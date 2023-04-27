Шатов Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатов Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шатов Василий Федорович

Мать: Шатова Маланья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шатов Николай Александрович

Мать ребёнка: Шатова Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шатова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шатова Галина Александровна

Мать ребёнка: Шатова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шатова Надежда Александровна

Мать ребёнка: Шатова Валентина Ивановна

Смерть
Неизвестно