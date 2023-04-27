Шатов Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шатов Василий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шатов Николай Александрович
Мать ребёнка: Шатова Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шатова Галина Александровна
Мать ребёнка: Шатова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шатова Надежда Александровна
Мать ребёнка: Шатова Валентина Ивановна
Смерть
Неизвестно