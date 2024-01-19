Малахова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малахова Екатерина Митрофановна

Отец ребёнка: Малахов Митрофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малахов Пётр Митрофанович

Отец ребёнка: Малахов Митрофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малахов Иван Митрофанович

Отец ребёнка: Малахов Митрофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малахов Василий Митрофанович

Отец ребёнка: Малахов Митрофан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малахов Михаил Митрофанович

Отец ребёнка: Малахов Митрофан

Смерть
Неизвестно
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