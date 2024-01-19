Малахова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малахова Екатерина Митрофановна
Отец ребёнка: Малахов Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малахов Пётр Митрофанович
Отец ребёнка: Малахов Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малахов Иван Митрофанович
Отец ребёнка: Малахов Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малахов Василий Митрофанович
Отец ребёнка: Малахов Митрофан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малахов Михаил Митрофанович
Отец ребёнка: Малахов Митрофан
Смерть
Неизвестно