Малахов Михаил Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Малахов Митрофан
Мать: Малахова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малахов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Малахова Анастасия Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малахов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Малахова Анастасия Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малахова Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Малахова Анастасия Ефимовна
Рождение ребёнка
1923
Мать ребёнка: Малахова Анастасия Ефимовна
Смерть
Неизвестно