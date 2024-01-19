Малахов Михаил Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахов Михаил Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малахов Митрофан

Мать: Малахова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малахов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Малахова Анастасия Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малахов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Малахова Анастасия Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малахова Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Малахова Анастасия Ефимовна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Малахов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Малахова Анастасия Ефимовна

Смерть
Неизвестно

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