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Малахов Пётр Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малахов Митрофан

Мать: Малахова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малахов Петр Петрович

Мать ребёнка: Малахова Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малахова Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Малахова Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малахов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Малахова Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малахова Мария Петровна

Мать ребёнка: Малахова Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малахова Алла Петровна

Мать ребёнка: Малахова Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малахова Елена Петровна

Мать ребёнка: Малахова Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малахов Василий Петрович

Мать ребёнка: Малахова Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малахова Галина

Смерть
Неизвестно

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