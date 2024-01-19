Малахов Пётр Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Малахов Митрофан
Мать: Малахова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Малахова Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малахова Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Малахова Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Малахова Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малахова Мария Петровна
Мать ребёнка: Малахова Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малахова Алла Петровна
Мать ребёнка: Малахова Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малахова Елена Петровна
Мать ребёнка: Малахова Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Малахова Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малахова Галина
Смерть
Неизвестно