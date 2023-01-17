Корытов Вениамин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1922
Сын: Корытов Иосиф
Мать ребёнка: Корытова Афанасья
Рождение ребёнка
01.11.1929
Дочь: Устинова Елизавета
Мать ребёнка: Корытова Афанасья
Рождение ребёнка
15.03.1937
Дочь: Корытова Таисья
Мать ребёнка: Корытова Афанасья
Смерть
Неизвестно