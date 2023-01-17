Корытов Вениамин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корытов Вениамин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1922

Сын: Корытов Иосиф

Мать ребёнка: Корытова Афанасья

Новгородова, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.11.1929

Дочь: Устинова Елизавета

Мать ребёнка: Корытова Афанасья

Новгородова, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.03.1937

Дочь: Корытова Таисья

Мать ребёнка: Корытова Афанасья

Новгородова, Ирбитское, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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