Корытова (Юртова) Евдокия Павловна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
в МК указано деревня Тушнолобова (Бузина)
Бракосочетание
08.01.1914
ГАСО очно 6/14/412 стр 19
Рождение ребёнка
30.11.1915
Отец ребёнка: Корытов Вениамин/Мине(а)й Евграфич/Петрович
Рождение ребёнка
Около 06.12.1918
Дочь: Корытов Лукия Минеевич
Отец ребёнка: Корытов Вениамин/Мине(а)й Евграфич/Петрович
гасо очно 6/14/394
Смерть
Неизвестно