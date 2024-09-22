Корытова (Юртова) Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корытова (Юртова) Евдокия Павловна

Место рождения

Бузина, Ирбитское, Свердловская область

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бузина, Ирбитское, Свердловская область
в МК указано деревня Тушнолобова (Бузина)
Бракосочетание
08.01.1914

Муж: Корытов Вениамин/Мине(а)й Евграфич/Петрович

Новгородова, Ирбитское, Свердловская область
ГАСО очно 6/14/412 стр 19
Рождение ребёнка
30.11.1915

Сын: Корытов Андрей Минеевич

Отец ребёнка: Корытов Вениамин/Мине(а)й Евграфич/Петрович

Новгородова, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 06.12.1918

Дочь: Корытов Лукия Минеевич

Отец ребёнка: Корытов Вениамин/Мине(а)й Евграфич/Петрович

Новгородова, Ирбитское, Свердловская область
гасо очно 6/14/394
Смерть
Неизвестно

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