Корытов Иосиф
Место рождения
Дата рождения24.04.1922
Дата смерти04.02.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1922
Отец: Корытов Вениамин
Мать: Корытова Афанасья
Рождение ребёнка
12.06.1955
Сын: Мальгин Михаил
Мать ребёнка: Мальгина Евгения
Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
19.01.1960
Жена: Мальгина Евгения
Знаменское, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.10.1965
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Мальгина Евгения
Россия
Военная служба
Неизвестно
ранение
Ранение
Неизвестно
ранение
Смерть
04.02.1973
Причина смерти: Болезнь(Абцесс правого легкого)
Похороны
Неизвестно