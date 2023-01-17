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Корытов Иосиф

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Место рождения

Новгородова, Ирбитское, Свердловская область

Дата рождения

24.04.1922

Дата смерти

04.02.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1922

Отец: Корытов Вениамин

Мать: Корытова Афанасья

Новгородова, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.06.1955

Сын: Мальгин Михаил

Мать ребёнка: Мальгина Евгения

Старое Галишево, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
19.01.1960

Жена: Мальгина Евгения

Знаменское, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.10.1965

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Мальгина Евгения

Россия
Военная служба
Неизвестно
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
ранение
Ранение
Неизвестно
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
ранение
Смерть
04.02.1973
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Причина смерти: Болезнь(Абцесс правого легкого)
Похороны
Неизвестно
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
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