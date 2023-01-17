Корытова (Корытова) Афанасья
Место рождения
Дата рождения11.11.1900
Дата смерти10.11.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1900
Рождение ребёнка
24.04.1922
Сын: Корытов Иосиф
Отец ребёнка: Корытов Вениамин
Рождение ребёнка
01.11.1929
Дочь: Устинова Елизавета
Отец ребёнка: Корытов Вениамин
Рождение ребёнка
15.03.1937
Дочь: Корытова Таисья
Отец ребёнка: Корытов Вениамин
Смерть
10.11.1989
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно