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Корытова (Корытова) Афанасья

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Место рождения

Большая Зверева, Ирбитское, Свердловская область

Дата рождения

11.11.1900

Дата смерти

10.11.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1900

Отец: ?

Мать: ?

Большая Зверева, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.04.1922

Сын: Корытов Иосиф

Отец ребёнка: Корытов Вениамин

Новгородова, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.11.1929

Дочь: Устинова Елизавета

Отец ребёнка: Корытов Вениамин

Новгородова, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.03.1937

Дочь: Корытова Таисья

Отец ребёнка: Корытов Вениамин

Новгородова, Ирбитское, Свердловская область
Смерть
10.11.1989
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
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