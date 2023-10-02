Кокорева (Перфильева) Алена Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорева (Перфильева) Алена Павлова

Место рождения

г. Тамбов Полковая слобода, Понзарская волость, село Серединовка

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Перфильев Павел

Мать: не указана

г. Тамбов Полковая слобода, Понзарская волость, село Серединовка
Рождение ребёнка
1721

Сын: Кокорев Зиновий Иванович

Отец ребёнка: Кокорев Иван Кондратов

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1721

Сын: Кокорев Василий Иванович

Отец ребёнка: Кокорев Иван Кондратов

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Кокорев Матвей Иванович

Отец ребёнка: Кокорев Иван Кондратов

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Кокорев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Кокорев Иван Кондратов

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорев Иван Кондратов

Место жительства
Неизвестно
Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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