Кокорева (Перфильева) Алена Павлова
Место рожденияг. Тамбов Полковая слобода, Понзарская волость, село Серединовка
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Перфильев Павел
Мать: не указана
г. Тамбов Полковая слобода, Понзарская волость, село Серединовка
Рождение ребёнка
1721
Отец ребёнка: Кокорев Иван Кондратов
Рождение ребёнка
1721
Отец ребёнка: Кокорев Иван Кондратов
Рождение ребёнка
1731
Отец ребёнка: Кокорев Иван Кондратов
Рождение ребёнка
1734
Отец ребёнка: Кокорев Иван Кондратов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно