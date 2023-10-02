Перфильев Павел
Место рожденияг. Тамбов Полковая слобода, Понзарская волость, село Серединовка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Тамбов Полковая слобода, Понзарская волость, село Серединовка
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Кокорева Алена Павлова
Мать ребёнка: не указана
г. Тамбов Полковая слобода, Понзарская волость, село Серединовка
Смерть
Неизвестно