Перфильев Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перфильев Павел

Место рождения

г. Тамбов Полковая слобода, Понзарская волость, село Серединовка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Тамбов Полковая слобода, Понзарская волость, село Серединовка
Рождение ребёнка
1707

Дочь: Кокорева Алена Павлова

Мать ребёнка: не указана

г. Тамбов Полковая слобода, Понзарская волость, село Серединовка
Смерть
Неизвестно
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