Кокорев Иван Кондратов
Место рождения
Дата рождения1697
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: Кокорев Кондрат Федотов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1721
Мать ребёнка: Кокорева Алена Павлова
Рождение ребёнка
1721
Мать ребёнка: Кокорева Алена Павлова
Рождение ребёнка
1731
Мать ребёнка: Кокорева Алена Павлова
Рождение ребёнка
1734
Мать ребёнка: Кокорева Алена Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кокорева Алена Павлова
Работа или профессия
Неизвестно
станичник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно