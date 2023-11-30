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Кокорев Иван Кондратов

Место рождения

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1697

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: Кокорев Кондрат Федотов

Мать: не указана

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1721

Сын: Кокорев Зиновий Иванович

Мать ребёнка: Кокорева Алена Павлова

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1721

Сын: Кокорев Василий Иванович

Мать ребёнка: Кокорева Алена Павлова

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Кокорев Матвей Иванович

Мать ребёнка: Кокорева Алена Павлова

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Кокорев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Кокорева Алена Павлова

Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорева Алена Павлова

Работа или профессия
Неизвестно
станичник
Место жительства
Неизвестно
Кузьмино-Гать, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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