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Чекалов Михаил Никитич

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Место рождения

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд

Дата рождения

19.10.1919 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

Около 1895 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1919 ст.

Отец: Чекалов Никита Сергеевич

Мать: Чекалова Антонина Кузьминична

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Крещение
20.10.1919 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
С 15.10.1939 по 09.03.1948
10.1939 - 04.1943 77 отд. строит. ж/д батальон, путеец | 04.1943 - 03.1948 95 отд. строит. ж/д батальон, путеец
Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чекалова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чекалова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чекалова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чекалова Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чекалова Валентина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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