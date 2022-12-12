Чекалов Михаил Никитич
Место рождения
Дата рождения19.10.1919 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1919 ст.
Крещение
20.10.1919 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
С 15.10.1939 по 09.03.1948
10.1939 - 04.1943 77 отд. строит. ж/д батальон, путеец | 04.1943 - 03.1948 95 отд. строит. ж/д батальон, путеец
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
1957
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно