Чекалова (Грачева) Антонина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чекалова (Грачева) Антонина Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.06.1913 ст.

Муж: Чекалов Никита Сергеевич

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.06.1913 ст.

Дочь: Мария Никитична

Отец ребёнка: Чекалов Никита Сергеевич

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Рождение ребёнка
19.10.1919 ст.

Сын: Чекалов Михаил Никитич

Отец ребёнка: Чекалов Никита Сергеевич

Дмитриевка, Елизаветинская волость, Белебеевский уезд
Смерть
Неизвестно
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