Чекалова (Грачева) Антонина Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.06.1913 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.06.1913 ст.
Дочь: Мария Никитична
Отец ребёнка: Чекалов Никита Сергеевич
Рождение ребёнка
19.10.1919 ст.
Отец ребёнка: Чекалов Никита Сергеевич
Смерть
Неизвестно