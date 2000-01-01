Чекалова Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧекалова Валентина Ивановна

Чекалова Валентина Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чекалов Михаил Никитич

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чекалов Михаил Никитич

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чекалов Михаил Никитич

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чекалов Михаил Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чекалов Михаил Никитич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close