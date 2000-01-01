Чекалова Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
1957
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно