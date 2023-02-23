Егорова Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Агафья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

10.02.1910

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Егоров Григорий Иванович

Отец ребёнка: Егоров Иван Егорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Сорокина Агриппина (Февронья) Егорова

Отец ребёнка: Егоров Иван Егорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.08.1872

Сын: Егоров Андрей Иванович

Отец ребёнка: Егоров Иван Егорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.06.1875

Сын: Егоров Иван Иванович

Отец ребёнка: Егоров Иван Егорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.02.1878

Сын: Егоров Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Егоров Иван Егорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.07.1880

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Егоров Иван Егорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.07.1882

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Егоров Иван Егорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.07.1889

Дочь: Титова Ольга Егорова

Отец ребёнка: Егоров Иван Егорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.06.1892

Дочь: Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Егоров Иван Егорович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Иван Егорович

Смерть
10.02.1910
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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