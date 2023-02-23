Егорова Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смерти10.02.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Егоров Иван Егорович
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Сорокина Агриппина (Февронья) Егорова
Отец ребёнка: Егоров Иван Егорович
Рождение ребёнка
12.08.1872
Отец ребёнка: Егоров Иван Егорович
Рождение ребёнка
10.06.1875
Сын: Егоров Иван Иванович
Отец ребёнка: Егоров Иван Егорович
Рождение ребёнка
05.02.1878
Отец ребёнка: Егоров Иван Егорович
Рождение ребёнка
07.07.1880
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Егоров Иван Егорович
Рождение ребёнка
24.07.1882
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Егоров Иван Егорович
Рождение ребёнка
07.07.1889
Дочь: Титова Ольга Егорова
Отец ребёнка: Егоров Иван Егорович
Рождение ребёнка
13.06.1892
Дочь: Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Егоров Иван Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егоров Иван Егорович
Смерть
10.02.1910