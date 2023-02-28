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Егоров Андрей Иванович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

12.08.1872

Дата смерти

03.09.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1872

Отец: Егоров Иван Егорович

Мать: Егорова Агафья Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.12.1892

Сын: Егоров Пмв Игнат Андреевич

Мать ребёнка: Егорова Прасковья Синиженкова

Бракосочетание
31.?.1892

Жена: Егорова Прасковья Синиженкова

Рождение ребёнка
23.08.1894

Сын: Егоров Иван Андреевич

Мать ребёнка: Егорова Прасковья Синиженкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.03.1896

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: Егорова Прасковья Синиженкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.10.1897

Сын: Егоров Зиновий Андреевич

Мать ребёнка: Егорова Прасковья Синиженкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.01.1900

Сын: Егоров Василий Андреевич

Мать ребёнка: Егорова Прасковья Синиженкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.02.1902

Сын: Егоров Александр Андреевич

Мать ребёнка: Егорова Прасковья Синиженкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.02.1904

Сын: Егоров Федор Андреевич

Мать ребёнка: Егорова Прасковья Синиженкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.12.1904

Дочь: Евгения Андреевна

Мать ребёнка: Егорова Прасковья Синиженкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.02.1907

Сын: Егоров Федор Андреевич

Мать ребёнка: Егорова Прасковья Синиженкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.09.1910

Дочь: Ефросинья Андреевна

Мать ребёнка: Егорова Прасковья Синиженкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
колхозник
Смерть
03.09.1913
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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