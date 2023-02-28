Егоров Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения12.08.1872
Дата смерти03.09.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1872
Отец: Егоров Иван Егорович
Мать: Егорова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
12.12.1892
Сын: Егоров Пмв Игнат Андреевич
Мать ребёнка: Егорова Прасковья Синиженкова
Бракосочетание
31.?.1892
Рождение ребёнка
23.08.1894
Мать ребёнка: Егорова Прасковья Синиженкова
Рождение ребёнка
26.03.1896
Дочь: Мария Андреевна
Мать ребёнка: Егорова Прасковья Синиженкова
Рождение ребёнка
23.10.1897
Мать ребёнка: Егорова Прасковья Синиженкова
Рождение ребёнка
23.01.1900
Мать ребёнка: Егорова Прасковья Синиженкова
Рождение ребёнка
22.02.1902
Сын: Егоров Александр Андреевич
Мать ребёнка: Егорова Прасковья Синиженкова
Рождение ребёнка
06.02.1904
Мать ребёнка: Егорова Прасковья Синиженкова
Рождение ребёнка
25.12.1904
Дочь: Евгения Андреевна
Мать ребёнка: Егорова Прасковья Синиженкова
Рождение ребёнка
05.02.1907
Мать ребёнка: Егорова Прасковья Синиженкова
Рождение ребёнка
18.09.1910
Дочь: Ефросинья Андреевна
Мать ребёнка: Егорова Прасковья Синиженкова
Работа или профессия
Неизвестно
колхозник
Смерть
03.09.1913