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Егоров Федор Андреевич

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

05.02.1907

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1907

Отец: Егоров Андрей Иванович

Мать: Егорова Прасковья Синиженкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.09.1935

Сын: Егоров Александр Федорович

Мать ребёнка: Егорова Клавдия Вилкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
26.08.1938

Сын: Егоров Николай Федорович

Мать ребёнка: Егорова Клавдия Вилкова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Клавдия Вилкова

Работа или профессия
Неизвестно
пастух
Смерть
1953
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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