Егоров Федор Андреевич
Место рождения
Дата рождения05.02.1907
Дата смерти1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1907
Рождение ребёнка
05.09.1935
Сын: Егоров Александр Федорович
Мать ребёнка: Егорова Клавдия Вилкова
Рождение ребёнка
26.08.1938
Мать ребёнка: Егорова Клавдия Вилкова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Егорова Клавдия Вилкова
Работа или профессия
Неизвестно
пастух
Смерть
1953