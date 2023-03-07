Титова Ольга Егорова
Место рождения
Дата рождения07.07.1889
Дата смерти1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1889
Отец: Егоров Иван Егорович
Мать: Егорова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
01.11.1910
Отец ребёнка: Титов Роман Тарасович
Бракосочетание
13.?.1910
Григорий Егорович Титов , Моисей Егорович Титов . Андрей Иванович Егоров , Игнат Андреевич Егоров
Рождение ребёнка
06.06.1913
Отец ребёнка: Титов Роман Тарасович
Рождение ребёнка
20.09.1919
Отец ребёнка: Титов Роман Тарасович
Смерть
1920