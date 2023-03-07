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Титова Ольга Егорова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

07.07.1889

Дата смерти

1920

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1889

Отец: Егоров Иван Егорович

Мать: Егорова Агафья Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.11.1910

Сын: Титов Павел Романович

Отец ребёнка: Титов Роман Тарасович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
13.?.1910

Муж: Титов Роман Тарасович

Григорий Егорович Титов , Моисей Егорович Титов . Андрей Иванович Егоров , Игнат Андреевич Егоров
Рождение ребёнка
06.06.1913

Сын: Титов Кирилл Романович

Отец ребёнка: Титов Роман Тарасович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.09.1919

Сын: Титов Михаил Романович

Отец ребёнка: Титов Роман Тарасович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1920
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