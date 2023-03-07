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Титов Роман Тарасович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

13.11.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1889

Отец: Титов Тарас Степанович

Мать: Титова Агриппина Воробьева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.11.1910

Сын: Титов Павел Романович

Мать ребёнка: Титова Ольга Егорова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
13.?.1910

Жена: Титова Ольга Егорова

Григорий Егорович Титов , Моисей Егорович Титов . Андрей Иванович Егоров , Игнат Андреевич Егоров
Рождение ребёнка
06.06.1913

Сын: Титов Кирилл Романович

Мать ребёнка: Титова Ольга Егорова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.09.1919

Сын: Титов Михаил Романович

Мать ребёнка: Титова Ольга Егорова

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
29.10.1921

Жена: Титова Анна Васильевна

Крещение
Неизвестно
Моисей Егорович Титов , Прасковья Ивановна Иванова ( Дуровка )
Смерть
Неизвестно
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