Титов Роман Тарасович
Место рождения
Дата рождения13.11.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1889
Отец: Титов Тарас Степанович
Рождение ребёнка
01.11.1910
Мать ребёнка: Титова Ольга Егорова
Бракосочетание
13.?.1910
Жена: Титова Ольга Егорова
Григорий Егорович Титов , Моисей Егорович Титов . Андрей Иванович Егоров , Игнат Андреевич Егоров
Рождение ребёнка
06.06.1913
Мать ребёнка: Титова Ольга Егорова
Рождение ребёнка
20.09.1919
Мать ребёнка: Титова Ольга Егорова
Бракосочетание
29.10.1921
Жена: Титова Анна Васильевна
Крещение
Неизвестно
Моисей Егорович Титов , Прасковья Ивановна Иванова ( Дуровка )
Смерть
Неизвестно