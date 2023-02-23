Титова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.
1889 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.01.1918

Муж: Балашов Филипп Ипатьевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.02.1919

Сын: Балашов Федор Филиппович

Отец ребёнка: Балашов Филипп Ипатьевич

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
29.10.1921

Муж: Титов Роман Тарасович

Смерть
Неизвестно
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