Титова Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.12.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.01.1918
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.02.1919
Отец ребёнка: Балашов Филипп Ипатьевич
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
29.10.1921
Смерть
Неизвестно