Егоров Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения10.06.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1875
Отец: Егоров Иван Егорович
Мать: Егорова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
23.11.1894
Дочь: Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Егорова Марина Алексеевна
Бракосочетание
31.?.1894
Рождение ребёнка
02.04.1896
Мать ребёнка: Егорова Марина Алексеевна
Рождение ребёнка
06.01.1903
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Егорова Марина Алексеевна
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Егорова Марина Алексеевна
Рождение ребёнка
04.07.1908
Мать ребёнка: Егорова Марина Алексеевна
Рождение ребёнка
10.10.1909
Дочь: Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Егорова Марина Алексеевна
Рождение ребёнка
08.08.1912
Мать ребёнка: Егорова Марина Алексеевна
Рождение ребёнка
08.01.1914
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Егорова Ксения ??
Рождение ребёнка
03.04.1915
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Егорова Ксения ??
Рождение ребёнка
01.07.1917
Сын: Егоров Вов Филипп Иванович
Мать ребёнка: Егорова Ксения ??
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Егорова Ксения ??
Смерть
Неизвестно