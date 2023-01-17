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Егоров Иван Иванович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

10.06.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1875

Отец: Егоров Иван Егорович

Мать: Егорова Агафья Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.11.1894

Дочь: Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Егорова Марина Алексеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
31.?.1894

Жена: Егорова Марина Алексеевна

Рождение ребёнка
02.04.1896

Сын: Егоров Терентий Иванович

Мать ребёнка: Егорова Марина Алексеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.01.1903

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Егорова Марина Алексеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Егоров Алексей Иванович

Мать ребёнка: Егорова Марина Алексеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.07.1908

Сын: Егоров Прокофий Иванович

Мать ребёнка: Егорова Марина Алексеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.10.1909

Дочь: Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Егорова Марина Алексеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.08.1912

Сын: Егоров Матвей Иванович

Мать ребёнка: Егорова Марина Алексеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
08.01.1914

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Егорова Ксения ??

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
03.04.1915

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Егорова Ксения ??

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.07.1917

Сын: Егоров Вов Филипп Иванович

Мать ребёнка: Егорова Ксения ??

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Ксения ??

Смерть
Неизвестно
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