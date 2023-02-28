Сорокина Агриппина (Февронья) Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Агриппина (Февронья) Егорова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Егоров Иван Егорович

Мать: Егорова Агафья Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
25.?.1887

Муж: Сорокин (жирнов) Михаил Фёдорович

Рождение ребёнка
10.01.1889

Сын: Сорокин Петр Михаилович

Отец ребёнка: Сорокин (жирнов) Михаил Фёдорович

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
19.01.1891

Сын: Сорокин Тимофей Михаилович

Отец ребёнка: Сорокин (жирнов) Михаил Фёдорович

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
05.06.1893

Сын: Жирнов (сорокин) Петр Михаилович

Отец ребёнка: Сорокин (жирнов) Михаил Фёдорович

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
04.04.1897

Сын: Сорокин Василий Михаилович

Отец ребёнка: Сорокин (жирнов) Михаил Фёдорович

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
24.06.1899

Сын: Сорокин Павел Михаилович

Отец ребёнка: Сорокин (жирнов) Михаил Фёдорович

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
20.12.1900

Сын: Сорокин Федор Михаилович

Отец ребёнка: Сорокин (жирнов) Михаил Фёдорович

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
08.05.1903

Дочь: Гликерия Михаиловна

Отец ребёнка: Сорокин (жирнов) Михаил Фёдорович

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
04.09.1904

Дочь: Анна Михаиловна

Отец ребёнка: Сорокин (жирнов) Михаил Фёдорович

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
26.10.1906

Дочь: Мария Михаиловна

Отец ребёнка: Сорокин (жирнов) Михаил Фёдорович

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
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