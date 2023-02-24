Сорокин (Жирнов) Михаил Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин (Жирнов) Михаил Фёдорович

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Место рождения

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

17.05.1864

Дата смерти

После 1906

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1864

Отец: Сорокин (дворовый) Федор Маркелович

Мать: Сорокина Любовь (Мария) Жирнова

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
25.?.1887

Жена: Сорокина Агриппина (Февронья) Егорова

Рождение ребёнка
10.01.1889

Сын: Сорокин Петр Михаилович

Мать ребёнка: Сорокина Агриппина (Февронья) Егорова

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
19.01.1891

Сын: Сорокин Тимофей Михаилович

Мать ребёнка: Сорокина Агриппина (Февронья) Егорова

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
05.06.1893

Сын: Жирнов (сорокин) Петр Михаилович

Мать ребёнка: Сорокина Агриппина (Февронья) Егорова

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
04.04.1897

Сын: Сорокин Василий Михаилович

Мать ребёнка: Сорокина Агриппина (Февронья) Егорова

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
24.06.1899

Сын: Сорокин Павел Михаилович

Мать ребёнка: Сорокина Агриппина (Февронья) Егорова

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
20.12.1900

Сын: Сорокин Федор Михаилович

Мать ребёнка: Сорокина Агриппина (Февронья) Егорова

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
08.05.1903

Дочь: Гликерия Михаиловна

Мать ребёнка: Сорокина Агриппина (Февронья) Егорова

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
04.09.1904

Дочь: Анна Михаиловна

Мать ребёнка: Сорокина Агриппина (Февронья) Егорова

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
26.10.1906

Дочь: Мария Михаиловна

Мать ребёнка: Сорокина Агриппина (Февронья) Егорова

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
После 1906
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