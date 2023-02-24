Сорокин (Жирнов) Михаил Фёдорович
Место рожденияДеревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения17.05.1864
Дата смертиПосле 1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1864
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
25.?.1887
Рождение ребёнка
10.01.1889
Мать ребёнка: Сорокина Агриппина (Февронья) Егорова
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
19.01.1891
Сын: Сорокин Тимофей Михаилович
Мать ребёнка: Сорокина Агриппина (Февронья) Егорова
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
05.06.1893
Сын: Жирнов (сорокин) Петр Михаилович
Мать ребёнка: Сорокина Агриппина (Февронья) Егорова
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
04.04.1897
Сын: Сорокин Василий Михаилович
Мать ребёнка: Сорокина Агриппина (Февронья) Егорова
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
24.06.1899
Мать ребёнка: Сорокина Агриппина (Февронья) Егорова
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
20.12.1900
Мать ребёнка: Сорокина Агриппина (Февронья) Егорова
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
08.05.1903
Дочь: Гликерия Михаиловна
Мать ребёнка: Сорокина Агриппина (Февронья) Егорова
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
04.09.1904
Дочь: Анна Михаиловна
Мать ребёнка: Сорокина Агриппина (Февронья) Егорова
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
26.10.1906
Дочь: Мария Михаиловна
Мать ребёнка: Сорокина Агриппина (Февронья) Егорова
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
После 1906