Жирнов (Сорокин) Петр Михаилович
Место рожденияДеревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения05.06.1893
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1893
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Около 1911
Сухая Терешка, Хвалынский, Саратовская, Россия
Рождение ребёнка
15.03.1914
Сын: Сорокин - Жирнов Александр Петрович
Мать ребёнка: Жирнова (сорокина) Феодосия Феофановна
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
?.08.1915
Мать ребёнка: Жирнова (сорокина) Феодосия Феофановна
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
22.04.1917
Дочь: Александра Петровна
Мать ребёнка: Жирнова (сорокина) Феодосия Феофановна
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
После 1917