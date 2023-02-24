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Жирнов (Сорокин) Петр Михаилович

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Место рождения

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

05.06.1893

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1893

Отец: Сорокин (жирнов) Михаил Фёдорович

Мать: Сорокина Агриппина (Февронья) Егорова

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Около 1911

Жена: Жирнова (сорокина) Феодосия Феофановна

Сухая Терешка, Хвалынский, Саратовская, Россия
Рождение ребёнка
15.03.1914

Сын: Сорокин - Жирнов Александр Петрович

Мать ребёнка: Жирнова (сорокина) Феодосия Феофановна

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
?.08.1915

Сын: Сорокин Иван Петрович

Мать ребёнка: Жирнова (сорокина) Феодосия Феофановна

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
22.04.1917

Дочь: Александра Петровна

Мать ребёнка: Жирнова (сорокина) Феодосия Феофановна

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
После 1917
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