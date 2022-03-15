Нартыш Петр Ульянович
Место рождениястанция Тяжин Кемеровская область
Дата рождения03.03.1936
Дата смерти15.03.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1936
Отец: Нартыш Ульян Петрович
Мать: Нартыш Тэкля Антоновна
станция Тяжин Кемеровская область
Есть дубликат свидетельства о рождении. Дата рождения 05.03.1936
Бракосочетание
30.10.1962
Жена: Нартыш Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
02.01.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нартыш Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
27.07.1969
Дочь: Дюкова Марина Петровна
Мать ребёнка: Нартыш Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
10.09.1977
Дочь: Нартыш Галина Петровна
Мать ребёнка: Нартыш Раиса Ивановна
Смерть
15.03.2022
Похороны
18.03.2022
Пушкино, Омский муниципальный район, Омская область
Кладбище с.Пушкино