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Нартыш Петр Ульянович

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Место рождения

станция Тяжин Кемеровская область

Дата рождения

03.03.1936

Дата смерти

15.03.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1936

Отец: Нартыш Ульян Петрович

Мать: Нартыш Тэкля Антоновна

станция Тяжин Кемеровская область
Есть дубликат свидетельства о рождении. Дата рождения 05.03.1936
Бракосочетание
30.10.1962

Жена: Нартыш Раиса Ивановна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
02.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нартыш Раиса Ивановна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
27.07.1969

Дочь: Дюкова Марина Петровна

Мать ребёнка: Нартыш Раиса Ивановна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
10.09.1977

Дочь: Нартыш Галина Петровна

Мать ребёнка: Нартыш Раиса Ивановна

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
15.03.2022
Омск, город Омск, Омская область
Похороны
18.03.2022
Пушкино, Омский муниципальный район, Омская область
Кладбище с.Пушкино
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