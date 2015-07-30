Нартыш (Малькова) Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нартыш (Малькова) Раиса Ивановна

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Место рождения

Завьялово, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

13.07.1940

Дата смерти

30.07.2015

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1940

Отец: Мальков Иван Петрович

Мать: Геращенко Мария Николаевна

Завьялово, Завьяловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
30.10.1962

Муж: Нартыш Петр Ульянович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
02.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нартыш Петр Ульянович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
27.07.1969

Дочь: Дюкова Марина Петровна

Отец ребёнка: Нартыш Петр Ульянович

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
10.09.1977

Дочь: Нартыш Галина Петровна

Отец ребёнка: Нартыш Петр Ульянович

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
30.07.2015
Омск, город Омск, Омская область
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