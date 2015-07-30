Нартыш (Малькова) Раиса Ивановна
Место рождения
Дата рождения13.07.1940
Дата смерти30.07.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1940
Отец: Мальков Иван Петрович
Бракосочетание
30.10.1962
Рождение ребёнка
02.01.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нартыш Петр Ульянович
Рождение ребёнка
27.07.1969
Дочь: Дюкова Марина Петровна
Отец ребёнка: Нартыш Петр Ульянович
Рождение ребёнка
10.09.1977
Дочь: Нартыш Галина Петровна
Отец ребёнка: Нартыш Петр Ульянович
Смерть
30.07.2015