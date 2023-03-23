Пильник Ольга Самойловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1923
Дата смерти31.07.1982
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1923
Отец: Пильник Самоил
Мать: Пильник Ефросинья
Рождение ребёнка
01.02.1946
Дочь: Постовалова Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Попов Алексей Абрамович
Рождение ребёнка
14.06.1961
Сын: Безбородов Юрий Аркадьевич
Отец ребёнка: Безбородов Аркадий Никифорович
Рождение ребёнка
09.05.1963
Сын: Безбородов Анатолий Аркадьевич
Отец ребёнка: Безбородов Аркадий Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.07.1982