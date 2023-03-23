Пильник Ольга Самойловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пильник Ольга Самойловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1923

Дата смерти

31.07.1982

Пол

Женский

Добавил:

ВM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1923

Отец: Пильник Самоил

Мать: Пильник Ефросинья

Рождение ребёнка
01.02.1946

Дочь: Постовалова Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Попов Алексей Абрамович

Рождение ребёнка
14.06.1961

Сын: Безбородов Юрий Аркадьевич

Отец ребёнка: Безбородов Аркадий Никифорович

Рождение ребёнка
09.05.1963

Сын: Безбородов Анатолий Аркадьевич

Отец ребёнка: Безбородов Аркадий Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Алексей Абрамович

Смерть
31.07.1982
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