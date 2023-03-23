Безбородов Аркадий Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безбородов Аркадий Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ВM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1961

Сын: Безбородов Юрий Аркадьевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
26.06.1961

Жена: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1963

Сын: Безбородов Анатолий Аркадьевич

Мать ребёнка: Пильник Ольга Самойловна

Смерть
Неизвестно
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